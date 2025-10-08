Profeco te muestra los tequilas reposados con más grados de alcohol y que podrían afectarte

Es la bebida que, por excelencia, en todo el mundo asocian con México. Y aunque su denominación de origen se remonta a un pueblo mágico, de ahí la bebida adquiere su nombre: Tequila.

Sin embargo, de un buen tiempo a la fecha, existen distintas marcas y al alcance del bolsillo, por lo que elegir una botella de tequila para una reunión es un dilema.

Y es que hay algunas que dicen: "100% agave".

Además, los hay blanco, reposado y añejo, por lo que es difícil elegir, máxime que cada una cuenta con distintos grados de alcohol, pues hasta en eso el exceso puede resultar perjudicial.

TEQUILA CON MÁS ALCOHOL Y QUE PUEDE SER DAÑINO A LA SALUD

A fin de que elijas sin riesgos para tu salud, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio completísimo para respecto a los tequilas reposados que se comercializan en México.

El análisis comprendió más de 50 marcas y definitivamente se llevaron una sorpresa, pues encontraron varios detalles que muchos desconocer, pero te interesa saber.

De acuerdo con la evaluación, se estudió si el tequila reposado que se vende en México cumple con lo que establecen: cantidad de alcohol, etiquetado, si son de agave y no tienen detalles escondidos.

El resultado que captó la atención que varias marcas de tequila contienen un nivel de alcohol mucho más alto del que imaginas; además, debes considerar que el consumo excesivo de alcohol trae consecuencias algunas serias y otras fatales.

TEQUILAS REPOSADOS CON MÁS DE 40% DE ALCOHOL

Así las cosas, y con base en los resultados del estudio, estos tequilas reposados tienen 40 por ciento más de alcohol:

Agavia, tequila reposado (40.02%)

Antigua Cruz, tequila reposado (40.04%)

Casamigos, tequila 100% agave azul (39.93%)

Familia Camarena, tequila reposado (39.97%)

Reserva de la Familia José Cuervo, tequila reposado (39.94%)

Teremana, tequila reposado (39.68%)

Tierra Noble, tequila reposado (39.84%)

Y aunque realmente estas bebidas cumplen con la Norma Oficial Mexicana (NOM), la recomendación de Profeco es a tener cuidado, pues hay personas cuyo nivel de tolerancia al alcohol difiere; además, puede afectar diversos órganos, desde el hígado, hasta el corazón.

Así que la clave está en la responsabilidad a la hora de tomar, pero en especial saber elegir, y no dejarte llevar por la marca o el precio. ¡Cuida tu salud!