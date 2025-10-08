Conceden suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena contra orden de aprehensión

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, recibió una suspensión definitiva contra una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, tras promover un amparo desde septiembre de 2025.

Actualmente recluido en el penal federal de El Altiplano, Bermúdez Requena (presunto líder del grupo criminal "La Barredora" y conocido como "El Abuelo" o "Comandante H") enfrenta otro proceso por delitos del fuero común cometidos en Tabasco, por lo que su libertad no está garantizada a pesar de la suspensión otorgada.

JUEZ FEDERAL CONCEDE AMPARO CONTRA SEGUNDA ORDEN DE CAPTURA

El Juzgado Cuarto en Materia Penal del Estado de México, a cargo del juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, otorgó la suspensión definitiva el 7 de octubre, como parte del amparo interpuesto por Bermúdez Requena. El objetivo del recurso legal era frenar una segunda orden de detención emitida por la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, aún está pendiente una resolución definitiva sobre los actos reclamados a la FGR, por lo que el proceso legal sigue abierto.

LA FGR INSISTE EN QUE EL AMPARO NO EVITARÁ SU DETENCIÓN

A pesar de esta suspensión, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, aseguró que el amparo no será suficiente para evitar la detención del exfuncionario por delitos del fuero federal.

"Sí, promovió un amparo pero no le va a servir de nada", declaró durante la conferencia matutina del martes.

El exsecretario fue capturado el pasado 12 de septiembre al llegar a México, luego de ser expulsado de Paraguay, donde fue detenido gracias a una ficha roja de Interpol. A su llegada, las autoridades ejecutaron una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada.

El pasado 23 de septiembre, un juez de control lo vinculó a proceso por estos delitos y ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa. También se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.