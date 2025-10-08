  • 24° C
Nacional / México

El Teletón 2025 se acerca: conoce la fecha del evento, cómo donar y cuál es la meta de recaudación este año 

La Fundación se prepara para su evento anual de recaudación, que busca seguir apoyando programas de rehabilitación

Oct. 08, 2025
Una vez más, el Teletón se prepara para demostrar la fuerza de la solidaridad mexicana. El próximo 11 de octubre, Fundación Teletón llevará a cabo su evento anual con la meta de recaudar 420,770,069 pesos más 1 peso.

Esta cifra simbólica representa la esperanza de seguir transformando vidas a través de los programas de rehabilitación, salud e inclusión que benefician a miles de niños y niñas con discapacidad, autismo o cáncer en todo el país.

UN EVENTO QUE UNE A MÉXICO

El Teletón 2025 será transmitido por canal 2 de Las Estrellas, además de contar con contenidos en vivo detrás de cámaras en YouTube y redes sociales, para que todo México pueda sumarse desde cualquier lugar.

El evento comenzará a las 8:00 de la mañana con un segmento infantil protagonizado por Picus y Lara Campos, seguido de la presentación del Himno Teletón 2025, interpretado por Aleks Syntek, Regina Pavón, Natalia Coronado, Renata Vaca y Ximena Loza.

De 9:00 a.m. a 12:00 p.m., el programa HOY dedicará una edición especial conducida por Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Arath de la Torre, Tania Rincón, Raúl Araiza, Paul Stanley y Andrea Escalona, entre otros.

Durante la tarde, se presentarán versiones especiales de programas como ¿Cuál es el Bueno?, Me Caigo de Risa, La Rosa de Guadalupe y ¿Quién es la Máscara?, todos adaptados al espíritu del Teletón para sumar a la causa.

La jornada cerrará con un gran espectáculo musical con la participación de artistas como David Bisbal, Pablo Alborán, Carlos Rivera, Omar Chaparro y Diego Torres, quienes ofrecerán presentaciones únicas para celebrar la solidaridad mexicana.

¿CÓMO SE PUEDE DONAR?

Como cada año, los donativos podrán realizarse a través de distintas plataformas:

  • Citibanamex: en sucursales, cajeros automáticos, CoDi, transferencias o aplicación móvil.
  • Farmacias del Ahorro, Tiendas Soriana y Financiera para el Bienestar.
  • Alcancías Teletón distribuidas en todo México.
  • En línea, a través del sitio oficial teleton.org.

Este 11 de octubre, cada aporte será clave para demostrar que #TeletonCambiaTodo y que, unidos, #TuCambiasTodo.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

