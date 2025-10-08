Feria del Pulque 2025: artistas confirmados, fechas y horarios

La tradicional Feria del Pulque está de regreso con su tercera edición, un evento que celebra la bebida ancestral mexicana conocida como “la bebida de los dioses”. Este festival promete dos días llenos de sabor, música y cultura en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

UNA CELEBRACIÓN A LA TRADICIÓN Y EL SABOR MEXICANO

Del sábado 11 al domingo 12 de octubre de 2025, la explanada principal de Atizapán de Zaragoza se transformará en el epicentro del pulque, reuniendo a familias, productores y amantes de esta bebida natural. La entrada será totalmente gratuita, con horario de 10:00 a 20:00 horas.

Durante el evento, los visitantes podrán disfrutar de degustaciones de pulques naturales y curados, talleres, muestras gastronómicas, venta de artesanías y actividades culturales pensadas para toda la familia.

LOS PRODUCTORES Y SUS CURADOS

En esta edición participarán 19 pulquerías locales, cada una con su toque especial. Entre ellas destacan:

Curados d’ Espanto

El Charro Negro

El Gallinero

El Gran Tlatoani

El Quitapenas

El Perro Che Che

La Colmena del Tlacoache

La Bella Renata

La Cábula

La Valentina

Mundo Pulque

Pulcasa Cultural

Pulque Arte

Pulques El Mictlán

Pulques Finos

Pulques Mich

Vacas Verdes

Wapa Pulque

Además de los tradicionales curados de avena, piñón y guayaba, también habrá sabores exóticos que prometen sorprender a los asistentes.

ARTISTAS Y ACTIVIDADES CULTURALES CONFIRMADAS

La Feria del Pulque 2025 no solo celebra el sabor, sino también la cultura mexicana. En el escenario principal se presentarán agrupaciones de danza folclórica y música en vivo, como el grupo Citlalmina, el colectivo de huapango Del Valle, y bandas de rock y ska como Wonderful Ska, Travelin Rock e Indepistos.

El evento también contará con talleres, conferencias, venta de libros y presentaciones de poesía, actividades que buscan promover la lectura y la convivencia familiar.

Aunque la feria gira en torno a una bebida alcohólica, el evento está diseñado para ser un espacio de convivencia familiar. Así lo destacó Celso Domínguez Cura, octavo regidor del Ayuntamiento de Atizapán, quien señaló que la intención es apoyar a los productores locales y preservar la tradición del pulque dentro de un ambiente cultural y responsable.

SEDE Y CÓMO LLEGAR A LA FERIA DEL PULQUE 2025

La cita será en la explanada principal de Atizapán de Zaragoza, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos número 1559, colonia El Potrero, Estado de México.

Para quienes viajen desde la Ciudad de México, la forma más práctica de llegar es tomar la Línea 2 del Metro hasta la estación Tacuba y, desde ahí, abordar una unidad del transporte público concesionado con destino a la explanada municipal.

Se recomienda asistir temprano, ya que se espera una gran afluencia de visitantes provenientes de distintos puntos del Valle de México.

La Feria del Pulque 2025 será una experiencia imperdible para los amantes de la cultura mexicana, donde el sabor, la tradición y la música se mezclan para rendir homenaje a una de las bebidas más emblemáticas del país.