Infonavit repartirá 160 mil pesos a todos los trabajadores que coticen en el IMSS

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)anunció una nueva oportunidad de financiamiento para los empleados que coticen en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se trata de un crédito no hipotecario pensado para mejorar las condiciones del hogar sin necesidad de comprometer la vivienda como garantía.

UNA ALTERNATIVA ACCESIBLE PARA MEJORAR EL HOGAR

El programa, conocido como Mejoravit Solo para Ti, está diseñado para los trabajadores que cuenten con una Afore y deseen realizar remodelaciones, ampliaciones o reparaciones en su vivienda. A diferencia de otros créditos del Infonavit, este esquema permite disponer de los recursos de manera directa y flexible, con la posibilidad de destinar hasta 163,030 pesos a la mejora del inmueble.

La cantidad exacta que puede recibir cada solicitante depende del saldo disponible en su Subcuenta de Vivienda, aunque el monto otorgado no podrá exceder el 90 por ciento de dicho saldo.

TASAS FIJAS Y PLAZOS FLEXIBLES

El crédito Mejoravit Solo para Ti ofrece tasas de interés fijas y accesibles, que varían según el monto solicitado. Para los créditos menores a 41,273 pesos, la tasa anual es del 10 por ciento, mientras que para montos superiores, asciende al 11 por ciento.

Además, el programa brinda opciones de pago adaptadas a las necesidades de cada trabajador: los plazos van desde 1 hasta 5 años para los préstamos pequeños, y pueden extenderse hasta 10 años en el caso de montos más altos.

REQUISITOS PARA OBTENER EL CRÉDITO DE 160 MIL PESOS

Para acceder al financiamiento, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Infonavit:

Ser derechohabiente con relación laboral vigente.

Estar registrado en una Afore y tener los datos biométricos actualizados.

y tener los datos biométricos actualizados. Autorizar la consulta en Buró de Crédito.

No contar con otro crédito activo del Infonavit .

. Habitar la vivienda donde se harán las mejoras o realizar las obras en un inmueble de un familiar cercano.

Que la suma de la edad del solicitante más el plazo del crédito no exceda los 70 años en hombres y 75 en mujeres.

CÓMO TRAMITAR EL CRÉDITO INFONAVIT

El proceso de solicitud es sencillo y completamente digital. El primer paso es ingresar a la plataforma Mi Cuenta Infonavit, donde el trabajador puede consultar su elegibilidad, verificar su saldo y conocer el monto disponible.

Una vez que el sistema autoriza la consulta en Buró de Crédito, el solicitante elige el plazo de pago y presenta un proyecto detallado de las obras a realizar, junto con un presupuesto que justifique el uso del financiamiento.