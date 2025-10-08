  • 24° C
Nacional / México

Ejecutan en estacionamiento a mujer identificada como "La Plástico"

El periodista Carlos Jiménez mostró en fotografías lo que le encontraron a la fémina; al parecer laboraba en negocios turbios

Oct. 08, 2025
No nada más por ser la capital del país está en el centro, sino porque la ola de violencia está que no la para nadie, pues hace unas horas en el barrio bravo de Tepito ejecutaron a una mujer a la que apodaban "La Plástico".

De acuerdo con la información, la fémina fue identificada como Yolanda A. E., quien fue asesinada a balazos cuando se encontraba en el estacionamiento subterráneo de un complejo habitacional ubicado en el corazón del barrio, en la Ciudad de México.

Su muerte se difundió en redes sociales, donde "La Plástico" hacía gala de sus viajes, prendas de vestir y también de poses muy cuidadas; también mostraba el resultado de las cirugías estéticas a las que se había sometido y por el cual se le dio el apodo.

Y aunque mostraba un ostentoso estilo de vida, de éxito económico, la realidad es que distaba mucho de la legalidad.

Al respecto, Carlos Jiménez, periodista de la nota roja, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) lo que "La Plástico" llevaba al momento de su ejecución.

El comunicador escribió en un post que el dinero que la mujer traía en una mariconera y una mochila eran producto de las drogas; además, dijo dónde "La Plástico" donde tenía su punto de ventas: "en Tepito... esos billetes y monedas eran sus ganancias, y esa su mercancía. Hoy está muerta".

En las fotos se aprecia dinero en efectivo y pequeñas dosis de sustancias, presuntamente, ilícitas, reforzando la línea de investigación del móvil del asesinato: venta de estupefacientes.

Hasta el momento no hay detenidos por el crimen, pero se encontró una motocicleta abandonada a pocos metros donde la mujer fue asesinada.

Edel Osuna
