WhatsApp Plus azul original: la nueva modalidad que está dando de qué hablar

La aplicación de WhatsApp se ha consolidado como una herramienta de mensajería instantánea más popular y utilizada en todo el mundo. Sin embargo, siempre ha habido usuarios que buscan personalización y funciones adicionales más allá de las ofrecidas por la versión estándar.

Este es el caso de la más reciente iteración del WhatsApp Plus en tono azul original que presenta características llamativas, tales como un sistema antibloqueo que previene exclusiones, la capacidad de compartir vídeos de hasta 30 MB en tamaño, la opción de evitar las llamadas entrantes de amigos vía WhatsApp, la libertad para adquirir todos los estados que desees y la posibilidad de activar el afamado modo avión.

Esta versión incorpora funcionalidades como la combinación de audio y vídeo, la edición de mensajes y la creación de grupos sin asignarles un nombre. Solo será necesario que prosigas con los pasos para obtener el archivo APK, lo que te permitirá adentrarte en un mundo de novedades y mejoras sin igual.

¿CÓMO DESCARGAR WHATSAPP PLUS AZUL ORIGINAL?

Si desea obtener WhatsApp Plus azul original, deberás comenzar por desinstalar la versión estándar de WhatsApp. Sin embargo, es crucial que realice una copia de respaldo de sus conversaciones antes de hacerlo, garantizando que pueda recuperar sus chats en caso de que no se sienta cómodo utilizando WhatsApp Plus azul original.

Una vez completada la copia de seguridad, podrá proceder a descargar el APK de forma totalmente gratuita y sin anuncios. Para instalar aplicaciones de terceros, asegúrese de otorgar los permisos correspondientes en su smartphone.

Posteriormente, deberá ingresar su número de teléfono, el código de verificación y su nombre. Es importante que tenga en cuenta que su dispositivo no debe estar en modo avión durante este proceso. Al finalizar, estará listo para iniciar conversaciones con todos sus contactos utilizando WhatsApp Plus azul original.

Tenga en cuenta que el APK está libre de publicidad no deseada. Es recomendable que no modifique el tema, ya que esto podría resultar en la aparición de anuncios molestos. Manténganse atento a posibles actualizaciones, las cuales puede buscar en Google utilizando simplemente «APK WhatsApp Plus azul original».

Además, antes de proceder, verifiqué la seguridad de la página desde la cual descargas el APK, ya que existe el riesgo de que malwares ingresen a su dispositivo y comprometan su información.

En caso de que enfrente algún problema con la aplicación, tenga en mente que puede ponerse en contacto con WhatsApp. Esto puede ser útil si ha sido bloqueado o si surgen errores con su dispositivo.