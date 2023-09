Volaris: Ofrece vuelos con hasta el 50% de descuento. Aquí las condiciones

Volaris vuelve a rematar su vuelos a destinos nacionales e internacionales, está vez ofrece vuelos con hasta el 50 por ciento de descuento, es momento de ir programando tus próximas vacaciones y que no te agarren las prisas.

La aerolínea tiene buenas noticias para ti, si eres miembro v.club, tendrás la oportunidad de acceder a un 10 por ciento más de descuento, el cual ascenderá hasta el 60 por ciento.

Recuerda que las promociones de Volaris son por tiempo limitado, que no te ganen tus vuelos; en esta ocasión solamente podrás adquirirlos desde el 2 al 4 de septiembre, sin embargo, tendrás la oportunidad de viajar a partir del 2 de septiembre y hasta el 14 de marzo del 2024.

Para ser valida la promoción, debes de ingresar con el código promocional VUEH50 al momento de buscar tu viaje en el sitio oficial de volaris.com, la promoción no aplica en compras fuera del sitio.

Cabe recalcar que la promoción aplica únicamente en el costo del vuelo, lo cual no incluye la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), no incluye impuestos ni servicios adicionales.

La promoción es aplicable en reservaciones zero y básica, además te permite llevar un objeto personal más una maleta de mano en modalidad básica, no debe de exceder las medidas de 55x40x25 centímetros y en conjunto no excedan los 15 kilogramos.

Así que ya lo sabes, es momento de ir planeando tus próximas vacaciones y que no te ganen las prisas.