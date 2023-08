Volaris lanza vuelos desde 1 peso a destinos nacionales. Esto sabemos

Volaris lanza una gran promoción para todos sus pasajeros, pone sus vuelos a 1 peso a destinos nacionales.

Es momento de viajar a tu destino favorito, cómpralo al mejor precio.

Es importante mencionar que estos precios no cuentan con la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), el precio del boleto aumentará dependiendo del lugar de destino.

La promoción aplica comprando del 11 al 14 de agosto del 2023 y únicamente viajando del 1 de septiembre al 31 de octubre del 2023

VUELOS QUE ESPERAN POR TI

· Acapulco – México

· México - Acapulco

· Chihuahua - Guadalajara

· Guadalajara - Chihuahua

· Guadalajara - Puerto Vallarta

· León - Mérida

· Los Cabos - Querétaro

· Mérida - León

· Puerto Vallarta - Guadalajara

· Querétaro - Los Cabos

La promoción es válida comprando en vuelos sencillos y no aplica comprando en grupos mayores de 10 personas, únicamente viajando en tarifa básica, incluye dos equipajes de mano que no superen los 10 kilogramos y las medidas no excedan cada uno de 55x40x25 centímetros.

Así que ya lo sabes, no dejes pasar esta gran oportunidad que Volaris tiene para ti, vete a esa ciudad que tanto anhelas visitar; consiéntete.