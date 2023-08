Viva Aerobús: ¿cuánto es el cobro extra por documentar una maleta en 2023?

Viva Aerobús aparte de ser una de las aerolíneas más importantes de México también se ha convertido en una de las más económicas, pues la aerolínea mexicana cuenta con accesibles precios para los usuarios que quieran viajar a lo largo de las ciudades del país.

Sus precios bajos son parte de sus tarifas dinámicas que permiten eliminar ciertos servicios con el fin de hacer el viaje mucho más accesible, por lo cual si algún día tiene pensado viajar con esta empresa es algo que debe contemplar, ya que cuestiones como el asiento y equipaje documentado no están incluidas en todas las tarifas, es decir, debes pagar un precio adicional si quieres agregar una maleta fuera de cabina.

MALETA EXTRA DOCUMENTADA

La aerolínea Viva Aerobús es una opción ideal para los viajeros que tienen la intención de gastar poco y viajar lo más ligeros posibles, ya que tiene tarifas diversas que pueden hacerte ahorrar cientos de pesos si eliminas el equipaje de tu tarifa.

Actualmente las dos tarifas de Viva Aerobús que no incluyen equipaje documentado son Zero y Light, por su parte, la tarifa Zero no incluye más que un articulo personal y la tarifa Light por su parte permite abordo en cabina 10 kilos.

Mientras que sus otras dos tarifas Extra y Smart sí permiten equipaje documentado, una de 15 y otra de 25 kilos. Pero se sabe bien que a veces la cantidad de peso no es suficiente para lo que se requiere llevar para una aventura, así como la mayoría de aerolíneas, Viva te permite agregar una maleta extra documentada si así lo requieres.

Lo recomendable para evitar cualquier multa o cobro por exceso de equipaje, es agregar a tu reserva una maleta extra de acuerdo a tus necesidades, en Viva Aerobús podrás hacerlo tanto en cabina como fuera de ella y tendrán costos diferentes.

Si al momento de viajar necesitas llevar contigo más cosas, ten presente que la maleta extra documentada en Viva Aerobús tendrá un costo de entre 600 y mil 200 pesos, también puedes encontrar ofertas si no es temporada alta.