VIDEO Tumba ola en aguas negras a abuelita en Estado de México

"Mi corazón de pollo me hubiera impulsado a ir por la abuelita sin importarme nada", "Ella pasaba por la orilla y el camión provocó q ella se cayera"," Por el agua!!! El che camión que no se detiene o pasa lento para evitar lo que hizo", "Y bien dicen que el que graba no ayuda ni hace nada", "Cuanta indiferencia ante esta situación x k no ayudan a la sra no ven k es una señora de la tercera edad y no tiene suficiente fuerza", "A si son los conductores cuando se inunda creen que traen una lancha en Acapulco"," Los camioneros muchas veces son inconscientes ven a la gente cerca y pasan rápido y avientan el agua"