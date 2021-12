VIDEO. Rifa auto para pagar operación y el ganador se lo devuelve

Noticia Relacionada Investiga Fiscalía doble homicidio en la colonia Centro

Juan Manuel "N", de Huimanguillo, Tabasco, rifó su pick up Chevrolet, además de dos premios en efectivo, uno de 10 mil y otro de 20 mil.

El costo del boleto fue de 199 pesos y se eligió conforme al resultado de la Lotería Nacional; sin embargo, el día que entregó el premio al afortunado, recibió una gran sorpresa.

La persona que compró el número ganador realizó una noble acción y sabiendo lo que la camioneta significaba para Juan Manuel, decidió regalársela. "No podrá quedar en mejores manos", dijo, al momento de devolverle la documentación del vehículo.

Juan Manuel, al borde de las lágrimas, aseguró que era muy afortunado de contar con amigos con un corazón tan grande y con tanta nobleza. "Muy bendecido de tener amigos como ustedes. Tienen un corazón muy grande. Muchísimas gracias, de todo corazón", dijo visiblemente conmovido.

Luego de su cirugía, que fue todo un éxito, Juan Manuel festejó que está ganando su lucha contra la enfermedad y agradeció a quienes lo han apoyado a lo largo de su proceso.

"Esta cirugía fue un gran avance porque me faltaba muy poco para morirme. Me siento muy feliz y muy bendecido por Dios y por el cariño de todas las personas que me apoyaron. En enero sigo mi tratamiento", escribió Juan Manuel en su cuenta de Facebook.