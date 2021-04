Video. Monreal "manosea" a candidata de Morena; ella lo defiende

En la grabación se puede ver cómo el candidato se detiene durante el mitin, en un momento dado toca a la mujer en el brazo y luego le toca un glúteo, casi de inmediato se observa cómo ella reacciona llevando su mano hacia la zona.

#LordNalgadas

Durante una entrevista este miércoles, David Monreal se manifestó como "feminista y respetuoso de los derechos de la mujer", por lo que aseguró que el video es falso y acusó a la oposición de haberlo manipulado para dañar su imagen.

"Es mentira, no sucedió tal cosa, sacan de contexto, en todo caso fue un roce involuntario, no sucedió, no hay nada; por eso quise hablar, porque es mentira, una mentira dicha muchas veces daña mucho, he sido objeto de ataques, en las campañas se utiliza la guerra sucia, en estos tiempos puedes manipular imágenes", manifestó.

Además, el candidato a gobernador pidió a los medios de comunicación sean profesionales y serios e informen con la verdad.

Por su parte, la candidata a la Alcaldía de Juchipala, Rocío Moreno Sánchez, divulgó un video en el que aclara y asegura que no había recibido ningún tipo de trato irrespetuoso por parte de Monreal y exigió que paren las campañas para dañar su imagen.

"No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento; el licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. ¡Basta de calumnias!, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes", señala.