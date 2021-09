VIDEO. Maestro se niega a soborno y quema un millón de pesos

El docente narró que el líder de la Coordinadora siempre le había pedido que guardara silencio por exigirle la venta de plazas a los maestros y el cambio de escuela o región; así como asignar plazas a personas "fantasma".

"Siempre habrían querido que guardara silencio, pero como no habían podido lograrlo, trataron de sobornarme".

El maestro acusó que habían llegado a pedir hasta 80 mil pesos por actos ilícitos, de donde habían obtenido el dinero para "comprarlo".

Cázares García decidió denunciar la situación por la que ha pasado desde hace más de cuatro años, por lo que decidió grabar el video y difundirlo.

"Sé lo que es no comer porque no nos llega el sueldo ni el salario, pero eso no lo voy a permitir. Si es necesario que me quiten mi plaza, no importa", manifestó.

Posteriormente, el docente enseñó varios fajos de billetes con lo que, asegura, pretendieron sobornarlo y les prendió fuego. "Para esto va a servir el pin$%& dinero que me mandó este cab%&/#", aseguró.

Trascendió que el video fue grabado desde enero, pero ante las amenazas que había recibido, decidió sacarlo a la luz.