VIDEO. Hijos de exfuncionarios golpean a indigente por reto viral

Gran indignación ha causado un video que circula en redes sociales y se hizo viral en pocas horas, debido a que en él se ve cómo dos adolescentes golpean a un anciano en situación de calle, todo por cumplir con un reto viral.

Daniel Andrade, presidente municipal de Huejutla, Hidalgo, donde sucedieron los hechos, informó que ya están identificados los agresores y son buscados por las autoridades.

El atacante del anciano fue identificado como Édgar V., mientras el que toma video Alyn F., y ambos son hijos de exfuncionarios municipales de la pasada administración, así como de la actual.

En las primeras declaraciones del munícipe, reveló que las líneas de investigación apuntan a que se trató de un desafío de TikTok; sin embargo, al viralizarse la grabación fue denunciada a través de redes sociales.

En el video se ve cómo uno de los jóvenes, quien viste y playera gris, intercepta al anciano, que camina por la banqueta tranquilamente, el muchacho le hace una pregunta, y tras la respuesta, comienza a golpearlo.



El anciano cae de espaldas e intenta levantarse, pero al quedar sentado sobre la banqueta, el joven lo patea en la cara y continúa asestándole puñetazos.

Al concluir su "reto", el agresor se retira, pero no sin antes gritarle: "A mí no me vas a hablar así, pend....", mientras su cómplice, que lo graba, se ríe de la acción.

Al parecer, el reto se trata de "Knockout", un peligroso desafío que consiste en atacar a un peatón hasta dejarlo inconsciente mientras se graba.