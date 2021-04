Video. Habla menor abusado por diputado de Morena

En entrevista para Grupo Imagen, el joven contó que cuando iba con el diputado a la Ciudad de México por cuestiones laborales, llegaron a una tienda de conveniencia, donde Huerta Corona le hizo una recarga telefónica, pues él le había dicho que necesitaba estar en contacto con sus padres; además, le compró un refresco y al beberlo tenía un sabor demasiado amargo. Aseguró que comenzó a sentirse mareado y le costaba mantenerse en pie. Asimismo, comentó que el legislador le había dicho que rentaría una habitación para cada uno, pero al llegar solo había una y solamente tenía una cama, por lo que se sintió extraño, pero recalcó que en ese momento ya se sentía muy mal.

"Nada más llegué y me acosté ya no me podía levantar, llego, me acuesto, el diputado se mete al baño, cuando sale, sale totalmente desnudo y se acuesta en mi lado derecho. En ese momento agarró y empezó a caminar en la cama, me bajó el pantalón hasta las rodillas, empezó a hacer manipulación... estuvo como 10 minutos en eso. Me intentaba animar e intentaba gritar y nada más pude voltearme, el me voltea y se para y se sube encima de mí, agarra saliva la pone en su... y empieza a moverse de arriba para abajo. Cuando se quitó, me quedé dormido", declaró.

El menor agregó que a las 4:53 de la madrugada se despertó, fue cuando reaccionó y recordó lo que había pasado, por lo que se dirigió al baño, agarró sus pertenencias y las echó a su maleta, pero cuando se dirigía a la puerta el diputado le obstruyó el paso. Dijo que estuvo casi una hora rogándole que lo dejara salir, pero el hombre le ofrecía dinero para que no contara lo sucedido y él lo rechazó, diciéndole que no quería dinero, que lo que él quería era justicia.

"Hasta que le dije que no diría nada, que me dejara marcharme, fue cuando me dejó ir. Ya afuera del hotel le marqué a mi mamá y le conté lo sucedido y ella me dijo que buscara una patrulla, por lo que caminé, encontré una patrulla y los oficiales me ayudaron. Volvimos al hotel, los policías estuvieron tocando en la habitación, pero no salió", confesó.

Añadió que había pasado un rato cuando el diputado salió, pero al ver a los agentes se volvió a meter al cuarto, intentando cerrar la puerta, pero los oficiales no le dan tiempo de hacerlo y no lo dejan cerrar, por lo que les dice que se encuentra desnudo, que lo esperaran y así lo hicieron. Salió, lo subieron a la patrulla y se lo llevaron a la Fiscalía.

El menor dijo que tuvo que insistir a los policías y funcionarios de la Fiscalía para que le creyeran; además que el diputado le ofreció dinero a él y su mamá par que no contaran nada y no lo perjudicaran.

Grupo Imagen destacó que buscó al legislador en sus oficinas de la Cámara de Diputados, pero no obtuvieron respuesta.