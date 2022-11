VIDEO. Habla diputada María Clemente sobre ataque a manifestantes

El pasado domingo se viralizó un video en el que se ve a la diputada morenista, María Clemente, insultar a los manifestantes en la llamada "Marcha por la democracia: Yo defiendo al INE".

Cientos de personas se manifestaron en contra de la reforma electoral que propone eliminar diputaciones y senadurías plurinominales y que busca que tanto magistrados del Tribunal Electoral, así como consejeros del INE sean electos por voto directo.

Durante la marcha, la diputada trans María Clemente García Moreno persiguió a los manifestantes, a quienes insultó llamándoles "nacos" y "maricas".

"Los que marchan hoy por el INE son unos nacos sin quehacer e ignorantes", les gritaba la legisladora.

"Ponte cerebro, pendej..., ponte cerebro", "Bola de nacos, bola de nacos y muertos de hambre", les decía la morenista.

Tras la viralización del video, miembros de los partidos de oposición, así como usuarios de redes sociales, criticaron duramente el actuar de la legisladora y exigieron que fuera destituida de su cargo.

HABLA LA DIPUTADA MARÍA CLEMENTE SOBRE AGRESIÓN A MANIFESTANTES

La diputada morenista manifestó que su actitud durante la "Marcha por la democracia" del pasado domingo, se debió a que un joven le gritó antes de que las personas comenzaran a grabar el video en el que aparece.

En entrevista para Milenio Televisión, la legisladora aseguró que el joven la confrontó de frente y la llamó cobarde. "Él puso su cara frente a la mía, me llamó cobarde y le dije que no tenía miedo. Entonces él dejó de empujarme y se echó a correr, y por eso yo lo estaba correteando", mencionó.

Asimismo, la legisladora se disculpó con la comunidad LGBT por usar la palabra "jotos" como insulto. "Le pido una disculpa a todos los hombres gays, porque ser gay no es sinónimo de cobarde, pero en ese momento mi mente es lo que quería expresar: que él era un cobarde que me quiso violentar y al ver que no podía se echó a correr".

