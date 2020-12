VIDEO: Golpean al hijo de Lupita D'Alessio; acusa a exgobernador del PRI

"Este señor Arturo Montiel y sus hijos me agarraron a golpes, como pueden ver este es mi estado, me abrió la cabeza, solicito justicia", denunció Cesar en un video publicado en sus redes sociales.

Aseguró que acudió junto a su novia a la casa de Arturo Montiel a cantarle por tres horas, incluso se alargó más de dos horas la presentación musical.

"Me sacaron a golpes de su casa, también "manosearon a mi novia" nos encerraron en el automóvil para así golpearme mejor, de verdad pensaba que me iba a matar", afirmó César.

"No se si esto vaya a funcionar pero vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, el señor Arturo Montiel del PRI, me contrató por tres horas en un evento musical en su domicilio, de hecho les tocamos más de cinco horas, me sacó a golpes su hijo, no hubo ningún motivo para que reaccionaran de esa manera, el señor Arturo Montiel es un hijo de la fregada, detalló D'Alessio.

Hasta ahora ni Arturo Montiel ni los hijos se han pronunciado respecto a este hecho tan lamentable.