VIDEO. Explota teléfono celular en salón de clases

Al parecer, el móvil se sobrecalentó, por lo que explotó y terminó en llamas, causando primero un susto a los estudiantes, quienes después reían del suceso mientras tomaban video.

Los jóvenes compartieron un video en redes sociales, en el que muestran el artefacto envuelto en llamas, tirado en el piso, debajo de un mesabanco.

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y no hubo lesionados, solo pérdida total del celular. Por su parte, las autoridades de la institución no se pronunciaron al respecto.