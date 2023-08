VIDEO |Costco: por esta razón se limitó la venta de pasteles y pays

Costco es una de las empresas más populares por la diversidad de productos de venta a granel, exclusiva para sus miembros; sin embargo, la empresa tuvo que tomar una seria medida para acabar con una práctica que molestaba a muchos de sus clientes.

La empresa tuvo que restringir la venta de pasteles y pays debido a que varios miembros se aprovechaban para comprar en grandes cantidades y revenderlos, sobre todo a personas que ni cuentan con una membresía, lo que les garantizaba excelentes ganancias.

Sin embargo, esta práctica dejaba a muchos clientes más muy molestos, ya que a la hora de acudir a la tienda para comprar alguno de estos postres, la mayoría de las veces encontraban los anaqueles vacíos, pues los revendedores ya los habían comprado todos.

Entre los pasteles preferidos de los revendedores es el codiciado "Choco Fudge", que es uno de los preferidos, por lo que ganar dinero extra por la venta de una rebanada de este postre o incluso por uno completo, es bastante fácil.

Se dice que cada por cada rebanada de un pastel, chocoflan o pay de Costco, los revendedores cobran entre 40 y 50 pesos, pero el costo puede variar dependiendo del precio del pastel.

@Costco no se vale que acaparen , entonces no cobren membresía de todos modos cuando va uno ya no hay ningún pastel , ni galletas ni donas. pic.twitter.com/7FdiL2Du9n