VIDEO | ¿El excanciller Marcelo Ebrard fue hospitalizado? esto dijo en su cuenta oficial

En redes sociales circulaba una noticia en donde se mencionaba que Marcelo Ebrard habría sido hospitalizado debido a un cuadro de presión arterial alta.

Cabe señalar que las últimas publicaciones que Marcelo Ebrard realizó a través de sus redes sociales eran del pasado dos de noviembre, cuando celebró que su organización política El Camino de México, logró recabar víveres para apoyar a los damnificados por el huracán "Otis".

REALIDAD

Luego de que se informó sobre la presunta hospitalización de Ebrard Casaubón en el Hospital Ángeles del Pedregal, integrantes de su equipo de campaña desmintieron esta información sin ofrecer mayores detalles.

Daniel Millán, quien forma parte del equipo del excanciller, aseguró a través de sus redes sociales que Marcelo Ebrard trabaja con normalidad en su oficina.

También otro de los personajes cercanos al excanciller, tanto en su paso por la Secretaría de Relaciones Exteriores como en sus recorridos para buscar la candidatura presidencial, y que desmintió su hospitalización, es Martha Delgado.

RESPUESTA DEL EXCANCILLER

Luego de la noticia, Marcelo Ebrard reapareció a través de sus redes sociales en un video en el que expuso la nota que se publicó en torno a su estado de salud y asegura que goza de cabal salud.

"No, como ustedes pueden ver no estoy en el hospital. estoy muy bien en mi oficina, trabajando. Les mando un abrazo, un saludo y no es cierta esta información", aclaró Marcelo Ebrard.

Saludos cordiales , por fortuna gozamos de cabal salud . pic.twitter.com/9yRu3fNT0E — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 8, 2023

EXPECTATIVA

Se prevé que este jueves Marcelo Ebrard determine su futuro político, esto en el marco de la impugnación que presentó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en contra del proceso interno para la candidatura presidencial.

Ante esa situación, se pronunció recientemente Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quien desdeñó que el excanciller salga del partido: "Como yo he insistido, estoy seguro de que Marcelo se va a quedar a seguir contribuyendo a la Cuarta Transformación", aclaró Mario Delgado.