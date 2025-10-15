VIDEO | Atacan con drones instalaciones de la Fiscalía General de Baja California en Tijuana

En un hecho inédito, la noche de este miércoles 15 de octubre, las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California ubicadas en Tijuana, fueron objeto de un ataque con drones.

De acuerdo con la información, seis vehículos resultaron dañados como consecuencia del lanzamiento de explosivos en las instalaciones de la Unidad Antisecuestros, ubicadas en Playas de Tijuana.

El ataque se registró aproximadamente a las 19:00 horas, informó la Fiscalía a través de un comunicado.

Además de las afectaciones a las unidades automotor, 2 oficiales y 4 particulares, y luego de una inspección en el lugar, no se reportaron más daños ni pérdidas humanas; además, calificó el hecho como un incidente, ya que hallaron artefactos presumiblemente explosivos.

Estableció que en cuanto se recibió el reporte, de inmediato se activaron los protocolos necesarios para ubicar a los responsables, en coordinación con las diferentes instituciones del orden municipal y del Estado.