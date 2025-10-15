VIDEO | Así golpeó una doctora del IMSS a los padres de un niño de 6 años que tenía problemas renales

Una de las profesiones más demandantes es la de Medicina, pues quien la ejerce tiene en sus manos la salud y la vida de un paciente; y aunque es exigente, no significa que el marco de circunstancias de un doctor sean factores para que sean prepotentes y hasta golpeadores.

Tal es el caso que hoy nos ocupa, el cual ocurrió la madrugada del lunes 13 de octubre de 2025, en el Hospital General de Zona No. 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Ahí, una familia fue agredida a golpes por la doctora identificada como Cindy Estefanía Arreola Delgado, quien demoró más de la cuenta para atender a un niño de 6 años de edad, quien presentaba problemas en los riñones.

El menor fue identificado como Jesús Matías, quien se encontraba en estado crítico, ya que no podía hacer pipí, por lo que en un momento de desesperación sus padres confrontaron a la doctora, quien en vez de brindar el servicio, arremetió a golpes contra los papás del infante.

El caso ha causado indignación en redes sociales, donde Arreola Delgado presumía su llegada al Caribe mexicano; sin embargo, con el paso del tiempo sus publicaciones cambiaron hasta mostrar el estrés al que se sentía sometida en su trabajo, derivado del agotamiento y las prolongadas guardias.

En sus post señalaba que es originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y que hace un año y ocho meses como médica familiar obtuvo su plaza; además, mostraba ironías sobre su trabajo y además mostraba su consumo de alcohol.

LO QUE DIJERON LOS PADRES DEL NIÑO

De acuerdo con la narración de hechos de los padres de Jesús Matías, el niño comenzó con fuertes dolores provocados por retención urinaria, condición contemplada en emergencia médica de código naranja con tiempo de atención de 10 minutos, ya que podría desencadenar daño renal permanente.

Pero ni los gritos de dolor, ni las súplicas de la mamá del pequeño movieron a la doctora Arreola, quien, ignorando los protocolos, no atendía el caso, pero sí se daba tiempo para conversar con otros médicos.

Tres horas después, los padres insistieron en la atención, pero la médica se burló de ellos; además, les dijo que había más pacientes qué atender; sin embargo, nadie estaba siendo ingresado.

Fue cuando, cansados por su desinterés, que los familiares del niño empezaron a grabar a la doctora, por lo que esta se molestó y se le fue encima a la mamá del infante y la golpeó, por lo que tuvo que ser contenida por una guardia de seguridad, con quien forcejeó y cayó al suelo.

Luego de la agresión, Cindy Estefanía Arreola Delgado fue resguardada en el hospital, y luego de la violencia se le brindó hospitalización al niño.

En esta segunda ocasión, Cindy Arreola, decidió ser aún más enérgica y hostil con los familiares del niño al negar la atención médica



Ante su actitud, los presentes comenzaron a grabarla con sus celulares



Lo que provocó la furia de la doctora que se les abalanzó golpeándolos pic.twitter.com/2srBKJ62V3 — La Marla Sabrina (@lamarlasabrina) October 14, 2025

Lo ocurrido generó una ola de indignación tanto en redes sociales, como entre los derechohabientes que presenciaron lo ocurrido; además, denunciaron maltratos y discriminación de la misma doctora, por lo que exigieron que fuera suspendida.

A raíz del incidente, y horas después, Víctor Hugo Sanabria Patrón, director del nosocomio, abordó el tema en un video, y señaló que se inició una investigación.