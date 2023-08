VIDEO | Alcalde michoacano mata a balazos a dos perritos y se justifica

David Melgoza Montañez, alcalde del municipio de Tangancícuaro, Michoacán, mató a dos perros callejeros a balazos en presencia de su dueño; sin embargo, el primer edil se justificó diciendo que lo había hecho en defensa de su familia.

El caso, registrado el jueves, lo ventiló Roberto Armando, dueño de "Buba" y "Canela", propietario de los animalitos, caso que se registró en la colonia Santa Anita.

De acuerdo con el propietario de los lomitos, contó que llegó en su moto acompañado de su novia, cuando, de pronto, vio cómo el alcalde sacó una pistola y le dio un balazo a cada uno de los perros, un Husky y un pastor belga.

"Los vi desangrarse, correr con miedo. Voy a presentar denuncia, porque había más gente aquí, niños, vecinos viendo y escuchando, no se puede quedar así, espero que se haga justicia", exclamó.

No puedo con este relato....



El luto de esta familia también es el mío



David Melgoza Alcalde de Tangancícuaro #Michoacán tienes las manos ensangrentadas

-vía @1aplanamx- #justiciaparabubaycanela pic.twitter.com/yA4O7RqXKu — Lety Varela (@LetyVarela) August 11, 2023

LA VERSIÓN "OFICIAL"

Por su parte, y durante una conferencia de prensa, en la que abordó el caso, el presidente municipal difirió mucho de la versión de Roberto, pues argumentó que su objetivo era defender a su familia de los animales.

"Súbitamente veo que se meten a mi casa dos perros, un perro Husky y un pastor belga, agresivos; se metieron y atacaron a mi perra. La estaba mordiendo del cuello, el otro le estaba mordiendo la parte trasera", contó el munícipe.

Luego, dijo que, tras varios intentos por liberar a su mascota de los perros, sacó su pistola y les disparó a los, afirmó, agresivos animales.

"Logramos que este perro soltara a mi perra, salieron corriendo los dos perros, pero extremadamente agresivos. Salí detrás de ellos y con la intención de ir a hablar con el dueño para decirle que agarrara a sus mascotas, que no anduviera en la calle con el riesgo de que pudieran lastimar a alguien. Cuando estábamos ahí por llegar a su casa, el pastor belga me vio, estaba en la esquina con el otro perro y se regresó y se me dejó venir. Saqué mi arma y me defendí, me defendí de este perro y luego del otro perro".

Destacó que no era su idea lastimar a los animalitos, sino proteger a los suyos y a sí mismo.

El caso ha desatado una ola de indignación tanto entre la población, como en usuarios de redes sociales y defensores de derechos de los animales, quienes demandan una investigación a fondo, imparcial y justa.