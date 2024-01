¿Vas a viajar en avión por primera vez? es importante que sigas estos consejos

Todos en algún momento de la vida han soñado con recorrer el mundo, escapar de la rutina, perderse por hermosos paisajes y tomar un merecido descanso.

Si eres una de esas personas que está planeando unas vacaciones pero no eres muy experto en el tema y la idea de viajar en avión por primera vez te resulta un poco confusa y atemorizante , aquí te brindamos algunas recomendaciones y tips para que tu viaje sea más ameno y disfrutes al máximo tus vacaciones.

CONSEJOS PARA VIAJAR EN AVIÓN POR PRIMERA VEZ

Estas recomendaciones aplican en general para cualquier viaje que tengas en mente, son muy importantes que las tengas en cuenta ya que te puedes ahorrar algún que otro dinerito y eso nunca cae mal.

Compra tus boletas con antelación

Viajar en avión por primera vez debe ser una experiencia positiva y todo comienza averiguando cuánto cuesta el ticket al país o ciudad que queremos visitar.

Los expertos en viaje recomiendan comprar tus boletos de avión al menos con un mes o dos meses de anticipación, ¿por qué? pues mientras más se acerca la fecha los precios pueden subir debido a la proximidad del viaje, en cambio si compras tus pasajes con tiempo te puedes ahorrar entre un 25 por ciento a 40 por ciento según cálculos de muchas compañías de viajes y vuelos.

Prepara tu equipaje con inteligencia

Al viajar en avión por primera vez deberás empacar tu maleta de forma inteligente y ordenada. No lleves objetos y prendas de más, ya que si te pasas del peso permitido no podrás subir tu maleta al avión o tendrás que pagar una multa y eso no es nada barato.

Siempre llega con tiempo a tu vuelo

Si vas a viajar en avión por primera vez este punto es muy importante y es que no te imaginas la cantidad de personas que han perdido su viaje por no llegar a tiempo a su vuelo. Para que eso no te pase se recomienda llegar con tres horas de antelación a tu vuelo si es internacional, si tu vuelo es nacional puedes llegar dos horas antes.

Cuando estés en el avión

Como es una experiencia nueva y vas viajar en avión por primera vez, se recomienda que elijas un asiento con ventanilla, de esta manera podrás ver el despegue y como se vuelve todo chiquito mientras el avión agarra altura. Ver el atardecer desde las alturas, las nubes y el océano es una experiencia única que siempre vas a recordar.