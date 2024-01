¿Cuál es la edad límite para viajar en avión ahora en el 2024?

Si en dado caso estás planeando un viaje en familia, incluidos desde los más pequeños del hogar hasta los abuelitos, entonces debes conocer cuál es la edad mínima y la edad máxima para viajar en avión y evitar problemas o contratiempos.

También es importante saber que ninguna aerolínea puede negar el servicio a personas con discapacidad, incluso tienen que brindar las medidas necesarias para su movilización, además de apoyar a los adultos mayores y embarazadas en su traslado.

EDAD MÍNIMA PARA VIAJAR

De acuerdo al gobierno de México, los bebés pueden viajar en avión desde los siete días de nacidos, siempre y cuando sus padres o tutores presenten sus documentos en regla.

Sin embargo, especialistas de la salud pediátrica recomiendan esperar al menos dos semanas después de nacidos para que los bebés puedan viajar en avión, y esperar al menos un mes para vuelos mayores de 12 horas.

Es importante saber que los menores de dos años no pagan boleto, siempre y cuando estén acompañados de un adulto y no ocupen un asiento ni lleven su propio equipaje.

EDAD MÁXIMA PARA VIAJAR

En México no existe una edad máxima o límite para que las personas puedan viajar en avión; sin embargo, es recomendable tener en cuenta algunos otros factores al momento de viajar.

Por ejemplo, alguna condición, problemas de salud o necesidades especiales que puede tener el viajero.

No podrán viajar personas mayores con infecciones respiratorias graves como neumonía o pulmonía, tampoco con alguna patología cardiovascular, ni aquellos que padezcan alguna enfermedad tromboembólica aguda.

No en todos los casos pero también se restringe a las personas que están pasando por un tratamiento de quimioterapia o radiología, o alguna enfermedad recurrente o permanente de oído.

Los adultos mayores sí pueden volar con los medicamentos que requieran; se recomienda también que tengan a su disposición algunos teléfonos de emergencia. Y, si tienen problemas de movilidad, los aeropuertos están obligados a contar con asistencia sin costo adicional que los haga llegar a la puerta correcta.