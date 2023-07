¿Cuál es la edad mínima para viajar en avión?

Desde que las líneas aéreas han facilitado los viajes con las promociones en vuelos baratos, es más usual que las personas prefieran este tipo de transporte, sobre todo, por ser más rápido y no pasar horas en camino.

Sin embargo, aunque la mayoría de las personas puede realizar su viaje por avión sin contratiempos, hay algunas que no pueden hacerlo, puede ser por una indicación médica o simplemente por la edad.

Hay cuestiones en cuanto a la edad para realizar un viaje en avión que muchos desconocen, por lo que si te preguntas si hay una edad mínima o máxima para abordar una aeronave, aquí te lo explicamos

¿CUÁL ES LA EDAD MÍNIMA Y MÁXIMA PARA VIAJAR POR VÍA AÉREA?

Según las leyes de aviación, en México para viajar por vía aérea no hay una regla que determine si una persona debe tener un mínimo o un máximo de edad; sin embargo, sí hay recomendaciones al respecto.

Por ejemplo, la edad mínima para viajar por avión es de 18 años, y esto no quiere decir que niños y adolescentes no puedan hacerlo, sino que no podrán hacerlo sin la compañía de un adulto; o bien, solicitar un servicio de un acompañante de vuelo.

Este servicio lo ofrecen las aerolíneas y permite que los niños viajen solos sin la compañía de un adulto que se haga cargo de ellos.

Para solicitar los servicios de un acompañante de vuelo para niños, solo hay que cumplir una serie de requisitos legales y contratar el servicio con su aerolínea de confianza.

Hablando de la edad máxima para viajar por avión deben tomarse en cuenta los problemas de salud que puedan afectar a la persona que pretende viajar, como hipertensión, insuficiencia cardiaca, angina de pecho, que hayan tenido un infarto, por lo que es necesario preguntar a un médico sobre los riesgos que implica.

Por lo que, a modo general, no hay normas que especifiquen una edad establecida para poder realizar un viaje por avión, si la seguridad y las condiciones de salud de los niños, adolescentes o adultos mayores son las adecuadas.