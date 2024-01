Variante "Pirola": Expertos recomiendan actualizar la vacuna contra Covid-19

Dado a la aparición de nuevas variantes de Covid-19, especialista en infectología llaman a la población a actualizar sus vacunas ante el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, ya que ha evolucionado y es distinta a la cepa que apareció allá en 2020.

Por ello, ante la recomendación de los expertos, la gente que tenga seis meses de haberse vacunado, es necesario que se apliquen una nueva dosis.

Y es que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cepa que más preocupa a los expertos es la BA.2.86, más conocida como "Pirola"; la primera vez que se supo de ella fue de una muestra tomada en Dinamarca la cual fue reportada en julio de 2023.

De acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la presencia de la "Pirola" ha sido encontrada en Israel, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos; sin embargo, se trata de casos aislados, pero su expansión muestra que hay transmisión internación.

A raíz de ello, el 17 de agosto la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso esta variante bajo vigilancia debido a que cuenta con una cantidad considerable de mutaciones en los genes de la espícula.

Además, la cepa es capaz de infectar a personas con inmunidad previa, pese a que en este momento no está claro si esas infecciones causarían una enfermedad más grave, según los CDC.

EN MÉXICO, 80% DE LA POBLACIÓN REQUIERE VACUNA ACTUALIZADA

Alejandro Macías, infectólogo, consideró que más de 80 por ciento de la población en México necesita la vacuna actualizada, ya que la mayoría se inmunizó contra el coronavirus en 2022.

"Después ya en 2023 hubo muy poca vacunación. La gran mayoría (de mexicanos) debería tener una vacuna más reciente; lo más probable es que ya haya pasado demasiado tiempo para la mayoría. Covid-19 evoluciona y no se irá, va a volver. No sabemos cuándo pueda volverse un virus menos patogénico, pero por las nuevas variantes que han circulado, particularmente, por la variante ´Pirola´, lo que vemos es que no es un virus menos patogénico y es un virus muy contagioso, que va a venir en oleadas, y lo mejor es que nos encuentre vacunados", señaló el especialista.

De acuerdo con la política del Consejo Nacional de Vacunación, se deben de vacunar contra el Covid-19 los grupos de riesgo: adultos mayores y personas inmunosuprimidas, por lo que recomendó que toda la población, a partir de los seis meses, se inocule.

¿ES MÁS EFECTIVO EL CUBREBOCAS CONTRA LA "PIROLA"?

A raíz de la aparición de "Pirola", muchas personas se cuestionan si el cubrebocas es efectivo, por lo que la investigadora del Instituto de Investigaciones en Materiales, Sandra Rodil Posada, dijo que mientras el virus permanezca en el ambiente, lo mejor es usar mascarilla, aunque no sea una variante común.

Cuál cubrebocas es el mejor, destaca que es difícil responder cuál es mejor o el que todos deberían usar, "porque si todos tuvieran acceso a N95 o KN95 sería la recomendación, pero sabemos que no será posible. En ese sentido, sirven los de tela con tres capas, que es lo que debemos asegurar. Las tres capas dan bastante eficiencia, de alrededor de 50 por ciento, y se ha demostrado que es bastante bueno para el público en general que no está expuesto a un contacto tan directo con personas enfermas", puntualizó.