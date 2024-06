Vamos a platicar y comer: AMLO tendrá encuentro con Sheinbaum hoy en Palacio Nacional

En la mañanera de este lunes 10 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que alista la tarde de hoy, a las 14:30 horas en Palacio Nacional, un encuentro y una comida con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.

"Vamos a platicar y a comer, vamos a tratar el tema de la transición, de la entrega recepción, ponernos de acuerdo", dijo AMLO en su mañanera.

"La voy a invitar para ir juntos a algunas regiones del país, a ver si su agenda lo permite porque tiene ella mucho trabajo, la conozco y sé que está ocupada haciendo ya sus planes y eso es muy bueno", mencionó el presidente.

ENCUENTRO

El presidente López Obrador argumentó que Sheinbaum no le dará a conocer su equipo de transición: "Vamos a platicar y vamos a ver qué hacemos". Indicó que le gustaría que ella exponga "lo del encuentro".

"A todos los que triunfaron", el presidente López Obrador recomendó que si están cansados "porque fatiga, agota, el proceso electoral, pero pues un fin de semana nada más de descanso, sobre todo con la familia, no tanto tiempo, y a trabajar".

TRANSFORMACIÓN

López Obrador negó que en la reunión con Sheinbaum le vaya a pedir agilizar las reformas constitucionales, antes de que termine su gobierno.

"No, no, no porque yo respeto mucho a Claudia y le tengo mucha confianza, nada más que la gente votó, desde luego por los candidatos, de manera muy especial por ella porque es una mujer excepcional, es lo mejor que le pudo haber pasado a México en este tiempo (...)".

Señaló que "ella es parte protagonista, actora, de este proceso de transformación, como millones de mexicanos, de siempre".

"Y que le quede claro a nuestros adversarios, además de ser una mujer inteligente, honesta, con mucha capacidad de gobierno, ella tiene mucho criterio y mucha autoridad, sobre todo autoridad moral y autoridad política", dijo AMLO.