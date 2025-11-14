UNAM suspende vacunación este sábado 15 de noviembre tras agresiones

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que este sábado 15 de noviembre no habrá aplicación de vacunas en el Mega Centro de Vacunación UNAM 2025 , ubicado en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, debido a un incidente ocurrido la tarde de este viernes.

De acuerdo con Gustavo Olaiz Fernández, titular de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) y responsable del Centro, un grupo de personas arribó al lugar después de concluida la jornada de este viernes y exigió a gritos ser vacunado.

Mientras el personal universitario les explicaba que podrían acudir al día siguiente, algunos provocadores agredieron y golpearon a trabajadores universitarios, lo que llevó a suspender las actividades del sábado para proteger al equipo operativo.

¿QUÉ PASARÁ CON QUIENES NO ALCANZARON VACUNA?

Hasta este viernes 14 de noviembre, el Mega Centro había atendido a 30 mil 862 personas y aplicado 73 mil 671 vacunas, distribuidas de la siguiente manera:

27 mil 009 de influenza

11 mil 380 de neumococo

26 mil 274 de COVID-19

9 mil 008 de la triple viral

La UNAM informó que las personas que no pudieron ser inmunizadas hoy serán contactadas a partir del martes 18 por personal de la DGAS para programar su vacunación en grupos pequeños.

UNAM CONDENA VIOLENCIA

La institución agradeció a las miles de personas que acudieron a inmunizarse, así como al IMSS, Issste, Pemex y a las secretarías de Salud federal y de la Ciudad de México por su colaboración.

También reconoció el esfuerzo de las y los voluntarios universitarios que trabajaron jornadas superiores a 12 horas para hacer posible la campaña.

Finalmente, la UNAM condenó enérgicamente cualquier forma de violencia y lamentó que este hecho aislado haya afectado la operación del Mega Centro de Vacunación.