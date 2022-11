Tragedia en Indonesia: sismo deja 62 muertos y cientos de heridos

Entre las víctimas había varios niños, quienes eran atendidos, junto a otros lesionados, a las afueras de los hospitales, la mayoría atestados, otros dañados, en un panorama de destrucción, desolación y muerte.

Rescatistas y médicos trabajan a marchas forzadas atendiendo a los afectados, entre ellos un hombre llamado Hasan, empleado de la construcción, quien era atendido en el Hospital Cianjur, que sufrió daños moderados. "Vi a mis amigos correr para escapar del edificio, pero yo no alcancé a salir y me golpeó un muro que cayó. Me desmayé, fue muy fuerte", narró.

Cientos de habitantes salían de sus casas, en la región de Cianjur, provincia de Java Occidental, algunos con sus hijos en brazos, entre gritos, llanto y pánico. Escenas similares se presentaron en Yakarta.

Asimismo, los vehículos que circulaban por carretera detuvieron su marcha ante la magnitud del terremoto. Además, algunas vías han sido cerradas y se han quedado sin energía eléctrica en varias localidades.

Herman Suherman, jefe administrativo de Cianjur, destacó que en dos horas se habían presentado 25 réplicas del sismo.

Los servicios de emergencias siguen dando atención a los heridos y rescatistas buscan entre los escombros a personas desaparecidas.

