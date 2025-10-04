  • 24° C
Nacional / México

Tormenta tropical "Priscilla" se forma en el Pacífico: Estos estados serán afectados

Las autoridades federales exhortan a la población a extremar precauciones por lluvias, vientos y oleaje elevado

Oct. 04, 2025
En algunas regiones podría llover hasta 150 mm.
La tormenta tropical "Priscilla" se formó este sábado 4 de octubre de 2025 en el Océano Pacífico, generando alerta en varios estados del occidente del país por lluvias intensas y fuertes vientos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de la tormenta se localiza a 460 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h. Su desplazamiento es hacia el noroeste a una velocidad de 11 km/h.

ESTADOS AFECTADOS POR LA TORMENTA "PRISCILLA"

  • Michoacán y Guerrero: Se pronostican lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm).
  • Jalisco y Colima: Se esperan lluvias muy fuertes (50 a 75 mm).

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, inundaciones, deslaves y un aumento en niveles de ríos y arroyos, además de afectar la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Ante la situación, se ha establecido zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco. Las autoridades federales exhortan a la población a extremar precauciones por lluvias, vientos y oleaje elevado, y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

César Leyva
