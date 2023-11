Tips para ahorrar dinero para los regalos de Navidad y Día de Reyes

Navidad es, sin duda, la fecha favorita para muchas personas, sobre todo para los niños, quienes esperan con ansias la llegad de "Santa Claus" y sus regalos; sin embargo, para los padres es una época que significa un aumento en los gastos.

Otra de las fechas favoritas por los pequeños de la casa es el Día de los Reyes Magos, donde los gastos son aún más pesados, pues el año inicia con el desembolso que se hizo durante las fiestas de fin de año.

Aunque para los regalos de Navidad muchos padres de familia aprovechan el aguinaldo o los ahorros de fin de año, hay muchos más gastos, como la cena navideña, y de Año Nuevo, compra de ropa, zapatos, entre muchas otras cuestiones que significan desembolso.

TIPS PARA AHORRAR EN LAS COMPRAS NAVIDEÑAS

Ante eso, te tenemos algunos tips para ahorrar en la compra de los regalos de Navidad y Día de Reyes y que pases unas fiestas decembrinas sin pendientes.

· Establece un presupuesto: como primer paso es establecer cuánto dinero necesitas para tus compras, y determinar un presupuesto real y específico, para evitar gastar en exceso.

· Haz una lista de regalos: organiza tus compras haciendo una lista de los regalos que necesita comprar y el presupuesto con el que cuentas, así sabrás cuánto presupuesto tienes para cada uno.

· Reduce gastos innecesarios: haz una revisión del presupuesto mensual con el que cuentas y busca la manera de ahorrar en gastos innecesarios al menos de manera temporal, como salir a comer, compras compulsivas, o en entretenimiento.

· Venta de artículos no deseados: una buena manera de ganar dinero es vender las cosas que ya no necesites, como ropa, zapatos, juguetes que tus niños ya no usen, muebles, etc., estos artículos te ayudarán a ganar un fondo extra.

· Trabajo adicional: ante os fuertes gastos durante esas fechas, algunos padres se ven en la necesidad de conseguirse un trabajo extra; puede ser vendiendo comida, cuidando mascotas, limpiando casas, o trabajo de tiempo parcial.

· Planificación de comidas: aunque los alimentos son sumamente importantes, puedes ahorrar buscando ofertas y promociones y evitando comer fuera con frecuencia.

· Compra anticipada: puedes aprovechar las promociones como Buen Fin, Fin Irresistible, Black Friday, para hacer compras anticipadas, y conseguir artículos a precios bajos; también puesea apartar los productos e irlos pagando poco a poco, y antes que llegue Navidad sacarlos.

· Regalos hechos a mano: puedes hacer regalos realmente significativos con tus propias manos, esto les da un valor agregado y seguramente te ahorrarás algunos pesos.

· Programa de ahorro automático: Configura una cuenta de ahorro separada para tus gastos navideños y programa transferencias automáticas desde tu cuenta principal. Esto te ayudará a separar el dinero y a evitar gastarlo antes de tiempo.

· Evita el endeudamiento: siempre es preferible evitar las deudas, sobre todo poner al límite las tarjetas de crédito ya que puedes terminar pagando intereses sumamente altos.