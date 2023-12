¿Temes comprar en línea? Profeco te da estos consejos para que tus encargos sean seguros

Si en más de una ocasión has encontrado una gran promoción por Internet, de esas que se ven una vez año, pero no la aprovechas porque no sabes si es seguro comprar online, tranquilo, no es necesario que sigas privándote de tus gustos.

La tecnología y seguridad informática han avanzado tanto que adquirir algo por Internet es cada vez más seguro. Tal vez solo necesitas conocer un poco más y aclarar algunos mitos sobre comprar online.

RECOMENDACIONES PARA COMPRAR EN LÍNEA

En esta ocasión la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), emitió recomendaciones para que las compras en línea resulten seguras y aprovechar las ofertas y promociones que diversos establecimientos ofrecen en esta temporada.

Estas son las recomendaciones que emitió Profeco para que los consumidores disfruten ofertas de manera segura:

Utilizar una red Wi-Fi o conexión a Internet segura: Que se tenga una conexión segura para evitar vulnerabilidades durante la transacción. Instalar soluciones integrales de seguridad en dispositivos: Mantener actualizados los sistemas de seguridad en computadoras y dispositivos móviles. Preferir sitios web conocidos y de buena reputación: Realizar compras únicamente en plataformas reconocidas y confiables. Evitar enlaces de correos y anuncios sospechosos: No hacer clic en enlaces de fuentes que no conozcas y tipo spam. Revisar políticas de privacidad y devoluciones: Familiarizarse con las políticas del sitio respecto a privacidad y devoluciones antes de efectuar la compra. Verificar la información del proveedor: Asegurarse de que la página web del proveedor incluya información de contacto y dirección física. Checar medidas de seguridad en la transacción: Verificar la seguridad del sitio web a través de elementos como el candado amarillo en el navegador. Monitorear los estados de cuenta bancarios: Revisar regularmente los movimientos financieros asociados a las compras en línea. Usar un único método de pago en línea: Limitar el uso de instrumentos de pago para mayor control y seguridad.

Así que si miras alguna oferta o promoción en Internet, sigue estas recomendaciones por parte de Profeco y no pierdas la oportunidad de que ese artículo sea tuyo.