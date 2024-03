¿Te pueden despedir si no contestas el teléfono fuera del horario laboral?, esto dice Ley Federal del Trabajo

Desde el año 2021, la Ley Federal del Trabajo (LFT) de México ha establecido oficialmente el derecho a la desconexión digital, un aspecto crucial vinculado estrechamente con la regulación del teletrabajo u 'home office'. Esta medida, que ha sido ampliamente celebrada por los defensores de los derechos laborales, permite a los empleados desvincularse por completo de sus responsabilidades laborales fuera del horario de trabajo establecido, con el objetivo de preservar su bienestar y garantizar un equilibrio entre su vida laboral y personal.

¿TE PUEDEN DESPEDIR DE TU TRABAJO POR NO CONTESTAR EL TELÉFONO?

Una de las interrogantes recurrentes entre los trabajadores es si podrían ser despedidos o sancionados por no responder a comunicaciones laborales fuera de su horario laboral. La respuesta a esta pregunta es no. La desconexión digital se define como la facultad del empleado para no atender asuntos laborales a través de medios digitales como correos electrónicos, mensajes instantáneos o llamadas telefónicas fuera de su horario de trabajo.

Este derecho se fundamenta en la necesidad de asegurar que los trabajadores dispongan de tiempo suficiente para el descanso, la recreación y la vida familiar, aspectos esenciales para su desempeño y salud mental. Bajo esta disposición, dentro de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores quedan protegidos legalmente para no responder a comunicaciones laborales fuera de su jornada laboral, sin que esto se considere un incumplimiento de sus deberes.

¿LOS TRABAJADORES PUEDEN INICIAR ACCIONES LEGALES CON LOS EMPLEADORES SI NO SE CUMPLE LA DESCONEXIÓN DIGITAL?

Los empleadores también tienen la obligación de respetar este derecho, absteniéndose de enviar instrucciones o requerimientos fuera de las horas de trabajo establecidas. Aunque aún no existen precedentes legales específicos sobre las sanciones por incumplimientos a este derecho, los trabajadores pueden iniciar acciones legales si consideran que se vulnera su derecho a la desconexión. En tal caso, las sanciones generales aplicables por inspecciones laborales podrían representar multas significativas para los patrones, según las regulaciones más específicas.

El reconocimiento del derecho a la desconexión digital marca un avance significativo en la protección de los derechos de los trabajadores en México, reflejando el compromiso del país con el bienestar y la dignidad de sus trabajadores en el entorno laboral moderno.