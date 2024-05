¿Subió tu recibo de CFE? Sigue estos consejos para gastar menos electricidad, según Profeco

Durante las temporadas de calor se suele registrar un aumento en el consumo de luz, lo que se traduce en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incrementando los gastos de los hogares mexicanos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) junto a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) han compartido algunos consejos que puedes seguir para minimizar el consumo de electricidad en casa y no se incremente tu recibo de luz.

CONSEJOS

Desconecta todos los aparatos que no utilices. Mantener enchufados los aparatos genera un gasto de electricidad, aunque no los uses.

Coloca tu refrigerador en un lugar fresco. El refrigerador es uno de los aparatos esenciales en el hogar, sin embargo, es de los que más consume energía, ya que nunca deja de funcionar o se desconecta. Algo que puedes hacer es ubicarlo una zona fresca con una separación de 10 centímetros de la pared, con esto ayudarás a que el motor trabaje con normalidad y no se gaste mayor energía.

Utiliza la lavadora al máximo indicado. La Profeco indica que cuando utilizamos mucho jabón al momento de lavar ropa, se suele forzar el motor, por lo que se recomienda que la cantidad de cargas y de detergente sean adecuadas para evitar un sobreesfuerzo en este aparato.

Evita prender focos y lámparas durante el día. Mantener encendidos focos representan un consumo innecesario de electricidad. Para ello puedes optar por abrir las cortinas y utilizar la luz natural conforme sea posible.

Conecta tus aparatos a un "No Break". Los reguladores son una excelente opción para tener en tu hogar, especialmente en estas épocas de calor, además de ayudar a minimizar los consumos de energía, tus aparatos estarán protegidos de descargas o picos de energía eléctrica.