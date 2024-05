Sonora tiene mucho futuro y nuevos proyectos de inversión: AMLO

En la mañanera de este 1 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), especificó que Sonora tiene muchísimas ventajas y nuevos proyectos de inversión.

"Tiene litio que es indispensable, tiene cobre para todos los vehículos eléctricos, tienen mucha posibilidad de seguir con la producción de energía solar y van a contar con la planta solar fotovoltaica más importante de América, en Puerto Peñasco", dijo AMLO.

PERSPECTIVA

El mandatario federal aclaró que no solo será la planta, sino que también se está construyendo toda la línea de transmisión hasta la frontera de Baja California.

"No es por tirar aceite pero eso lo vamos a dejar nosotros terminado en una primera etapa. Pero hay que construir tres cuatro plantas sobre eso, ya se tiene la tecnología, ya se sabe cómo hacerlo, son autofinanciable y es energía limpia".

"Claro que se requiere de plantas de respaldo de ciclo combinado porque no todo el tiempo hay sol ni viento, por ello aun se requiere de consumo de gas, pero hay un proyecto para una planta de licuefacción de gas en Puerto Libertad, es una inversión de más de 10 mil millones de dólares" agregó López Obrador.

PLAN SONORA

AMLO argumentó que Sonora tiene mucho futuro, 500 km de frontera con Arizona, y ahí es donde se están ubicando las plantas de semiconductores. "Va a ayudar mucho el Puerto de Guaymas, la carretera Chihuahua a Guaymas, la modernización de ferrocarriles y el libramiento de Nogales".

"Además tiene un buen gobernador, Alfonso Durazo, y está en eso, él es el principal promotor del Plan Sonora, entonces sí hay mucho futuro".

"Se tienen más compromisos de inversión para Sonora, pero eso lo tiene que informar Alfonso, pero eso sí, Sonora ya tiene más crecimiento económico y más empleo", afirmó AMLO.

Tocando el tema de Sonora, AMLO añadió que el estado tiene muy buena carne. "Con todo respeto, no quiero provocar celos, y todavía me voy a meter en más líos pero Sonora es muy grande, y sobre todo la ciudad de Obregón que es de primera por el orégano que come el venado ahí", concluyó el presidente.