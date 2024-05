"¿Son los únicos?" AMLO pide mayor pluralidad a medios de comunicación

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado este miércoles a promover una mayor pluralidad en los medios de comunicación del país, argumentando que es necesario dejar atrás la repetición constante de los mismos analistas en radio y televisión.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario expresó su preocupación por la falta de diversidad de opiniones en los medios, señalando que habitualmente son los mismos comentaristas quienes critican a su Gobierno y aparecen con frecuencia en la prensa.

"Van a tener que cambiar (los medios) y también (mayor) pluralidad, no los mismos conductores en radio, de televisión, los mismos comentaristas. ¿Qué no hay otra gente de la academia o de la intelectualidad más que Aguilar Camín, más que Castañeda, más que Krauze, Zuckermann, Sarmiento? ¿Son los únicos? Un señor que no puedo mencionar porque se amparo", manifestó AMLO.

AMLO SEÑALA TRATO DESIGUAL

Asimismo, López Obrador señaló un trato desigual por parte de los medios hacia su Gobierno en comparación con el bloque conservador, solicitando un mayor equilibrio en los análisis que se realizan.

"Si ustedes ven el contenido en radio, televisión, sobre el tratamiento a nosotros y al bloque conservador hay una diferencias, bueno se registra hasta en el monitoreo que hace el INE, entonces se tienen que buscar equilibrios", enfatizó el presidente.

Finalmente, el mandatario subrayó que los esquemas del pasado "ya no son efectivos" para los medios de comunicación y destacó la importancia de adaptarse a los cambios, especialmente con la llegada de internet y la mayor accesibilidad a la información.

"No les está funcionando aferrarse a los esquemas del pasado, ya no se puede estar viviendo del régimen, ni se puede estar chantajeando a los gobernantes. Antes eso era posible porque además de que no había mucha información, costaba más trabajo que la verdad se abriera paso. no habían medios como el internet", concluyó.