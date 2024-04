Si eres cliente de AT&T, este aviso te interesa, y mucho

A parte de perder el teléfono celular o que lo use quien no deseas, el temor a que te roben los datos y accedan a tu información personal es uno de los terrores a que se puede enfrentar un usuario de estos dispositivos, aparte de que la empresa te quite la línea por no meterle saldo.

Ahora, ese temor está bien fundado, pues los hackers son delincuentes cibernéticos que vulneran casi cualquier candado de seguridad y envían a través de diversos medios electrónicos virus para piratear tu información, con el fin de usurpar tu identidad para cometer fraudes o hacerte responsable de cuentas que ni por asomo pensaste que tendrías.

Sin embargo, hay algo que no se debe confundir, y de acuerdo con el sitio Kaspersky, especializado en ciberseguridad, existe una diferencia muy marcada en la vulneración de seguridad y vulneración de datos.

DIFERENCIA ENTRE VULNERAR SEGURIDAD Y VULNERAR DATOS

La primera, explica, se refiere a una intrusión (un ladrón que entra por la ventana de tu casa), mientras que la segunda implica que el delincuente cibernético tiene a su disposición toda tu información personal (el ladrón se lleva tus artículos personales, como tu cartera, laptop o teléfono).

En el caso segundo, estos datos son de inmenso valor para los ciberdelincuentes, pues los pueden vender en la dark web, o internet oscura, donde los usuarios sin rostro pueden comprar nombres y números de tarjetas de crédito, y después usarlos con fines de robo de identidad o fraude.

Y como en México, actualmente hay más de 100 millones de usuarios de telefonía celular, el país se convierte en centro de atención de estos delincuentes, por lo que si recibes una alerta de que se intentó cambiar la dirección de email o el número de celular para recuperación de cuenta, lo más seguro es que esa información esté en manos de ciberdelincuentes.

LA ADVERTENCIA DE AT&T A SUS USUARIOS

Así las cosas, a través de un comunicado, la telefónica AT&T confirmó que a la dark web se filtró la información personal de 73 millones de sus usuarios, por lo que inició una averiguación paralela, a fin de contener las afectaciones.

Expuso que se filtraron en 7.6 millones de cuentas y 65.4 millones de cuentas de clientes anteriores, y en la información que se "coló" están los números de seguridad social, entre otros, pero con fechas de 2019.

Sin embargo, y para tranquilidad de los mexicanos, AT&T México confirmó que el incidente no ha afectad a usuarios nacionales, sólo a clientes en Estados Unidos.

Y aunque la filtración de datos ocurrió hace dos semanas, se desconoce el origen de la fuga, por lo que, para advertir a los usuarios, AT&T envió mensajes a los afectados para que de inmediato cambien su contraseña.