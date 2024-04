Telcel lanza serio aviso para quienes no recargan saldo en su celular

Hoy en día, contar con una línea telefónica, pero también estar conectado a internet es casi indispensable para todas las personas; sin embargo, para ello, los usuarios deben comprar datos o saldo con la empresa, como Telcel, con la que adquirieron el servicio.

Sin embargo, recientemente la empresa del magnate Carlos Slim Helú emitió un aviso para sus clientes de telefonía móvil que cuenten con una línea o chip a la que hace un buen tiempo no le adquieren saldo.

Y es que desde que el internet se puede contratar en casa y el usuario se conecta vía WiFi, la conectividad exterior, vía datos, ha disminuido considerablemente, por lo que, si eres de aquellas personas que no recargan saldo con regularidad, Telcel empezará a tomar cartas en el asunto y da a conocer qué es lo que hará.

ESTO PASARÁ A QUIENES NO RECARGUEN SALDO DE TELCEL A SU CELULAR

De acuerdo con las políticas de Telcel, esta cuenta con una llamada "Ciclo de Vida Sistema Amigo", a través de la cual la empresa expone qué es lo que pasa con las líneas que por mucho tiempo permanecen inactivas, sin saldo.

Esta política no es privativa de un plan específico, sino que aplica a todas las líneas que son adquiridas, sin importar a qué esquema de cobro está seleccionado por el usuario.

Así que, en caso de que tengas por ahí un chip de Telcel, al que desde hace un buen no le metes recargas, es posible que la compañía decida desactivarla, y aquí te decimos detalles sobre cómo lo hace.

Es importante aclarar que si tienes un número Telcel y le has realizado una recarga, generalmente de 50 pesos, la empresa activa en tu chip el Ciclo de Vida, mismo que consta de cuatro etapas:

Activo

De comunicación entrante

Inactividad

Enfriamiento

Así que si tienes un número de Telcel al que en, al menos, 60 días no le has metido una recarga, este entrará en etapa de Inactividad, lo que significa que la línea quedará totalmente suspendida y el usuario no podrá contar con ningún tipo de tráfico o comunicación saliente de voz, datos o SMS.

Si esto ocurre, el sistema Telcel la dará de baja y eliminará los datos de identificación de dicha línea, y perderás la posibilidad de recuperarla, aunque le metas saldo.

Al final, las líneas que no son usadas, Telcel las pasará a la etapa de enfriamiento, donde serán recicladas, y se entregará el número a otra persona.