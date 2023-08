Sheinbaum y Ebrard son multados por el INE

Los aspirantes más aventajados por la candidatura de Morena para el 2024, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, recibieron una multa por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE).

Esto por no cumplir con las medidas de tutela preventiva ordenadas por la autoridad, y en el caso del exsecretario de Relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, deberá pagar el equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que serían 10,374 pesos, al haber hecho caso omiso a la primera advertencia, demostrando que "su conducta ya es contumaz".

En tanto que a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se emitió una primera amonestación y se abrirá un procedimiento administrativo sancionador, y en caso de repetir esta conducta se hará acreedora a una multa.

Estas medidas fueron tomadas en base a las denuncias presentadas por el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máyanez, quien expresó ante la Cámara de Diputados sentirse contento de que sus denuncias sean atendidas.

"Quienes se han dado por vencidos y abandonado sus ideales, dicen que no hay nada que hacer. Que todos violan la ley y hay que jugar con sus reglas. Hoy nuevamente demostramos que no es así; el @INEMexico no dio la razón e impuso multas contra Sheinbaum y Ebrard por violar la ley", publicó Álvarez Máynez en sus redes sociales.