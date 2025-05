Sheinbaum felicita a los maestros en su día y anuncia aumento salarial y de vacaciones

En conmemoración del Día del Maestro este 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una felicitación a todas las maestras y maestros del país, reconociendo su compromiso, vocación y esfuerzo diario en la formación de millones de estudiantes mexicanos.

Durante su conferencia matutina de hoy jueves, la mandataria informó que sostendría un encuentro con docentes para abordar temas clave en materia laboral:

"Más tarde vamos a tener un evento con maestras y maestros, vamos a hablar del aumento salarial y otras prestaciones, y beneficios para las maestras y los maestros, principalmente de educación básica", expresó Sheinbaum Pardo ante medios de comunicación.

El anuncio ocurre en un contexto de movilización magisterial. Desde la noche del miércoles, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron un plantón en el Zócalo capitalino, que se extendió a varias calles aledañas.

MARCHA DE LA CNTE EN EL DÍA DEL MAESTRO

Los docentes arribaron con casas de campaña y carpas, permaneciendo en el lugar durante toda la madrugada. Como parte de su jornada de lucha, la CNTE convocó a una marcha este jueves que partió a las 09:00 horas desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo. Se estima, según algunos miembros del magisterio, que participan alrededor de 60 mil docentes.

Debido a esta movilización, la estación Zócalo-Tenochtitlán del Sistema de Transporte Colectivo Metro permanece cerrada, por lo que las autoridades recomiendan a los usuarios tomar previsiones.

Mientras tanto, se espera que durante el evento con Sheinbaum se den a conocer medidas concretas respecto al pliego petitorio del magisterio, centrado en mejoras salariales, condiciones laborales dignas y la defensa de los derechos adquiridos.

El diálogo con las y los maestros se perfila como un momento clave para la política educativa y laboral del nuevo gobierno. Posteriormente señaló que el titular de Economía dará a conocer los acuerdos logrados con las tiendas de autoservicio y departamentales.

EVENTO CONMEMORATIVO POR EL DÍA DEL MAESTRO

En el marco del evento conmemorativo por el 15 de mayo, la mandataria felicitó a los docentes y entregó la condecoración Manuel Altamirano a varios maestros, en reconocimiento a sus años de servicio.

No obstante, anunció que a partir de ese momento, se otorgará un aumento salarial global a las maestras y maestros, retroactivo al 1 de enero, así como un adicional en septiembre.

AUMENTO SALARIAL Y VACACIONES PARA LOS DOCENTES

"El aumento salarial. El planteamiento es el siguiente, en este momento, retroactivo al 1 de enero, vamos a dar un aumento del 9% salarial global, con un adicional. A partir de septiembre, 1% más como reconocimiento a las maestras y a los maestros", señaló.

Asimismo, Sheinbaum destacó que junto al secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, se determinó otorgar una semana adicional de vacaciones a los docentes, sin embargo, no precisó fecha exacta para su implementación.

"Este no es petición de los sindicatos, es algo que siempre lo he pensado. Los maestros casi no tiene vacaciones por que cambió el calendario escolar y normalmente terminan las clases y todavía se quedan".

"Hicimos un análisis de los calendarios escolares en todo el mundo, entonces les estamos dando una semana más de vacaciones a las maestras y los maestros como parte de su trabajo, por que además, no me dejarán mentir, la última semana de clases ya se acabó toda la currícula escolar y ya no sabemos ni cómo llenar la última semana", explicó.

MOVILIDAD DE LOS MAESTROS

Para finalizar, la presidenta adelantó que se buscará modificar el proceso de movilidad de los maestros, con el objetivo de facilitar los cambios de plantel, en lo que se decide cómo sustituir a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).

"Vamos a firmar un decreto para que cambie por completo el proceso de movilidad de las maestras y los maestros, en lo que decidimos juntas y juntos qué va a sustituirlo", mencionó.