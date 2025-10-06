Sheinbaum confirma repatriación de connacionales detenidos en Israel: "Esta semana regresan"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes 6 de octubre de 2025 que ya existe una fecha definida para la repatriación de los mexicanos que fueron interceptados por autoridades israelíes mientras participaban en la Flotilla Global Sumud.

Durante su conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum explicó que el gobierno mexicano mantiene comunicación constante con el embajador de México en Israel, quien está en contacto directo con los connacionales. "Está en contacto permanente el embajador con nuestros connacionales allá", afirmó.

La mandataria destacó que todos los integrantes mexicanos de la flotilla se encuentran en buen estado de salud, y aclaró que los medicamentos solicitados en días recientes no representan motivo de alarma.

"Todos están bien y esta semana regresan. El detalle de cuándo ya lo informaremos", puntualizó y aunque precisó que los detalles se darán a conocer próximamente.

¿QUÉ PASÓ CON LOS MEXICANOS EN LA FLOTILLA GLOBAL SUMUD?

La situación surgió luego de que un grupo de activistas internacionales, entre ellos varios mexicanos, participaran en la llamada Flotilla Global Sumud, una embarcación con destino a Gaza que pretendía entregar ayuda humanitaria y mostrar solidaridad con la población palestina.

Sin embargo, la flotilla fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales, lo que generó tensiones diplomáticas y la detención temporal de sus tripulantes. Entre las 171 personas retenidas se encontraba la activista sueca Greta Thunberg, así como representantes de diversas organizaciones humanitarias de distintos países, incluido México.

Tras la detención, el gobierno de Israel anunció la deportación de todos los integrantes de la flotilla, lo que dio pie a las gestiones diplomáticas mexicanas para garantizar el regreso seguro de sus ciudadanos.

Sheinbaum reiteró el compromiso de su administración con la protección de los mexicanos en el extranjero y aseguró que el proceso de repatriación avanza conforme a los canales diplomáticos establecidos. "Esperamos muy pronto su regreso", subrayó.

Con esta medida, el Gobierno Federal busca cerrar un episodio que despertó preocupación y solidaridad en México hacia los connacionales involucrados en esta misión humanitaria.