Sheinbaum asegura que su gobierno no afectará a los maestros, ante protestas por la Ley del Issste

La presidenta aseguró que el objetivo de su administración es continuar beneficiando y no perjudicar a las y los docentes de México

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

En medio de las protestas magisteriales que se han registrado en distintas partes del país por la reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno no tomará ninguna decisión que perjudique a los docentes.

Durante su conferencia matutina, "La Mañanera del Pueblo", realizada en Palacio Nacional este jueves 27 de febrero, la mandataria enfatizó su compromiso con el magisterio nacional y llamó a la calma.

"NO VAMOS A HACER NADA QUE AFECTE A LOS MAESTROS"

Sheinbaum afirmó que el objetivo de su administración es continuar beneficiando a las y los maestros de México, dejando en claro que no se aprobará ninguna medida de la Ley del Issste que genere desconfianza o repercuta negativamente en sus condiciones laborales y de retiro. "No vamos a hacer nada que afecte a los maestros, nuestro objetivo es seguir beneficiando a las y los maestros de México", expresó la presidenta.

En este sentido, la Presidenta insistió en que no hay necesidad de movilizaciones y exhortó a los docentes a informarse bien sobre el contenido de la reforma, la cual, según ella, no busca afectar sus derechos ni prestaciones laborales. "No vamos a aprobar nada que genere desconfianza o algún problema con los maestros", subrayó.

GOBIERNO FEDERAL ANALIZA LA REFORMA CON MESAS DE TRABAJO

Para abordar las preocupaciones del magisterio, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tiene programada una reunión con el director del Issste, Martí Batres, y el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, en la que se revisará el tema a profundidad.

"Entonces, no hay necesidad de movilizaciones. No vamos a aprobar nada que ellos perciban que estamos afectando el desarrollo de su vida profesional y laboral. Entonces, para que no se piense que estamos haciendo algo contra los maestros", agregó Sheinbaum.

La mandataria también reconoció que los profesores han solicitado una revisión del régimen de pensión, al considerarlo injusto. En este sentido, enfatizó que su gobierno ha establecido mesas de trabajo para analizar y discutir mejoras en la Ley del Issste, con el fin de atender estas preocupaciones.