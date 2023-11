"Será un aumento considerable": AMLO anuncia incremento al salario mínimo en 2024

En la conferencia mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que entrando el mes de diciembre decidirán en tono al aumento al salario mínimo, pero adelantó, que será considerable.

El mandatario señaló que en los próximos días se reunirá con la Comisión de Salarios Mínimos (Conasami) para hablar sobre el incremento al salario mínimo.

"Ya el salario mínimo es un poco más de 6 mil pesos al mes. Ya estoy por recibir a los miembros de la Comisión de Salarios Mínimos, porque entrando diciembre decidimos de cuánto va a ser el aumento al salario mínimo y va a ser un aumento considerable", dijo durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

BUSCARÁN CONSENSO CON SECTOR EMPRESARIAL

AMLO señaló que buscará un consenso con el sector empresarial, que en lo que va de su administración, solamente un año no contaron con el apoyo de la iniciativa privada.

"Solo hay que buscar un consenso con el sector empresarial, porque con el sector obrero no hay mucho problema, pero el sector empresarial, por lo general, ayuda. Sólo un año no han estado de acuerdo y como son tres partes, votamos dos a favor y así quedó; ahora sí que los mayoriteamos pero siempre, solo un año no han ayudado con el aumento de salario mínimo", dijo AMLO.

¿CUÁL FUE EL AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO EN 2023?

El salario mínimo en México aumentó un 20 por ciento en 2023, con lo que pasó de 172 pesos diarios a 207 pesos, gracias al consenso del Gobierno, el sector patronal y el sector obrero. Beneficiando a 6.4 millones de trabajadores formales.