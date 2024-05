SEP: Paso a paso para recuperar tu certificado de primaria o secundaria

Perder el certificado de primaria o secundaria puede ser una situación estresante, pero la Secretaría de Educación Pública (SEP) ofrece una solución sencilla para obtener un duplicado. Por ello, a continuación te explicamos cómo puedes hacerlo.

El certificado de primaria o secundaria es un documento oficial que avala que has culminado esa etapa de educación básica. Es esencial para diversos trámites académicos y laborales. Si has perdido este documento, no te preocupes, puedes solicitar un duplicado siguiendo unos sencillos pasos.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL DUPLICADO?

Cualquier persona que haya concluido o acreditado el ciclo escolar puede solicitar un duplicado de su certificado de primaria o secundaria.

1. Verifica la fecha de obtención de tu certificado:

Antes de julio de 2017 o estudios en un CEDEX: Si tu certificado fue obtenido antes de julio de 2017 o concluiste tus estudios en un Centro de Educación Extraescolar, deberás tramitar el duplicado en este enlace.

A partir de julio de 2017: Si obtuviste tu certificado a partir de julio de 2017, ingresa aquí para iniciar el trámite. Necesitarás el folio SEP del documento, que consta de 36 caracteres, o utilizar el lector de código QR.

2. Realiza la solicitud en el enlace correspondiente.

3. Proporciona los datos requeridos:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Nombre completo

Datos de contacto

Información de la escuela donde terminaste tus estudios

4. Imprime la solicitud.

5. Realiza el pago de derechos.

6. Acude a las oficinas indicadas en la solicitud:

Cabe recordar que deberás dirígete a las oficinas señaladas con todos los requisitos necesarios, en horario de atención de lunes a viernes, de 9 a 15 horas.

Las direcciones de los centros u oficinas a los que debes acudir se encuentran disponibles en el sitio oficial de la SEP, donde también podrás obtener información más detallada según tu caso específico.