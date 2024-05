SEP: ¿Habrá clases por el Día del Padre? Esto dice el Calendario Escolar

El Día del Padre en México, celebrado cada tercer domingo de junio es una festividad que ha ganado notable popularidad, tiene sus raíces en la influencia cultural y comercial de Estados Unidos.

Esta celebración, adoptada en México durante la década de 1940, se realiza el tercer domingo de junio, a diferencia de otros países que eligen diferentes fechas para honrar a los padres.

ORÍGENES Y TRADICIONES

La festividad fue inspirada por el Día del Padre estadounidense y rápidamente se arraigó en la sociedad mexicana. Con el tiempo, se convirtió en una ocasión especial para honrar y reconocer el papel de los padres tanto en la familia como en la sociedad.

En México, este día se celebra con gestos de afecto y gratitud, que incluyen regalos, tarjetas, comidas especiales y actividades familiares. Es un momento en el que las familias se reúnen para festejar y reconocer la influencia de los padres en sus vidas.

CALENDARIO ESCOLAR Y DÍA DE DESCANSO

Un punto de interés cada año es si habrá un día de descanso en las escuelas con motivo del Día del Padre. De acuerdo con el Calendario Escolar 2023-2024 de Educación Básica, que rige para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en México, hay varios días de descanso oficiales. Sin embargo, el Día del Padre, que este año se celebra el 16 de junio, no está marcado como un día de descanso obligatorio en dicho calendario.

E importante mencionar que, al celebrarse siempre en domingo, los estudiantes no tienen que asistir a clases ese día. No obstante, a diferencia de otros días festivos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) suele recorrer al lunes para permitir a los estudiantes disfrutar de un puente escolar, este no es el caso para el Día del Padre. Por lo tanto, las actividades escolares continuarán de manera normal el lunes posterior a la celebración.