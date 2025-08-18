Sentencian a 11 años a implicados en intento de homicidio contra Ciro Gómez Leyva

Un juez federal dictó una sentencia de 11 años y un mes de prisión a Juan Antonio Cisneros Morales, alias El Dedos, y a Israel Jiménez Ávila, conocido como Yeye, tras ser hallados penalmente responsables de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa, en agravio del periodista Ciro Gómez Leyva.

La resolución se emitió durante una audiencia de procedimiento abreviado celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, en el Reclusorio Norte, donde el juez de control Edmundo Manuel Perusquía Cabañas avaló la petición del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

Hasta la fecha, suman 11 las sentencias condenatorias por este caso. La Feadle ejerció su facultad de atracción al determinar que el atentado buscaba limitar y menoscabar la libertad de expresión del comunicador.

ATAQUE IMPLICADO A "EL MENCHO"

Cabe recordar que en junio pasado, el titular de la Fiscalía, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, afirmó que el ataque fue ordenado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, reveló que integrantes de la célula que intentó ejecutar al periodista recibieron entrenamiento en un rancho ubicado en Jalisco, bajo la dirección de un colombiano apodado El Primo.

Este sujeto, vestido con ropa militar, los instruyó en el manejo de armas de fuego y les aseguró que “ya son del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

En audiencias previas, se dictaron sentencias de 14 y 12 años de prisión a Héctor Eduardo Martínez Jiménez, El Bart, autor material del atentado, y a Pool Pedro Francisco Gómez Jaramillo, El Pool, respectivamente.

Según las indagatorias, previo al ataque, los implicados se reunieron en la colonia Lindavista, en la Ciudad de México, en el domicilio de Armando Escárcega Valdez, El Patrón, quien les indicó que la misión era “un encargo del señor Mencho”.

¿CÓMO FUE EL ATENTADO CONTRA CIRO GÓMEZ LEYVA?

El 15 de diciembre de 2022, el periodista denunció públicamente que alguien intentó asesinarlo a balazos cerca de su domicilio en la Ciudad de México. Las autoridades confirmaron que no se trató de un intento de robo o secuestro, sino de un ataque directo contra su vida.

“Eso me lo confirmaron tanto los policías como los ministerios públicos, no era un robo, no era un intento de secuestro, todo indica que alguien quiso matarme anoche”, declaró Gómez Leyva tras el atentado.

De acuerdo con las investigaciones, una de las personas detenidas por el ataque es Armando Escárcega Valdez, El Patrón, identificado como presunto autor intelectual de la agresión. El blindaje del vehículo del comunicador fue clave para salvarle la vida, ya que recibió varios impactos de bala sin que él resultara herido.