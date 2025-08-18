Cuáles son los números ganadores del Sorteo Melate del 17 de agosto

Como cada domingo, la Lotería Nacional dio a conocer los resultados más recientes del sorteo Melate, Revancha y Revanchita, correspondientes al 17 de agosto.

Miles de jugadores estuvieron atentos para conocer si la suerte estuvo de su lado en esta edición.

RESULTADOS DEL MELATE, REVANCHA Y REVANCHITA

En el sorteo número 4097, los números ganadores quedaron de la siguiente manera:

Melate : 07, 28, 39, 40, 41 y 54

: 07, 28, 39, 40, 41 y 54 Premio entregado : $4,447,142.24 pesos

: $4,447,142.24 pesos Melate Revancha: 02, 07, 12, 18, 46 y 53

Revancha: 02, 07, 12, 18, 46 y 53 Premio entregado : $2,449,845.91 pesos

: $2,449,845.91 pesos Melate Revanchita: 04, 22, 33, 39, 40 y 54

La Lotería Nacional celebra este sorteo tres veces por semana, todos los miércoles, viernes y domingos a las 21:00 horas, lo que convierte a Melate en una de las loterías más seguidas en México.

QUÉ HACER SI GANASTE EN EL MELATE

Si tu boleto contiene los números ganadores, es importante que lo conserves en buen estado, ya que es el comprobante oficial para reclamar tu premio.

Recuerda que cuentas con un plazo de 60 días naturales, a partir del día siguiente al sorteo, para cobrarlo. Una vez transcurrido ese tiempo, el dinero pasa a la Tesorería de la Federación para fines de asistencia pública.

Los premios se pagan únicamente en moneda nacional y están sujetos a las condiciones establecidas en el reverso del boleto, así como al reglamento del sorteo. Además, la Lotería Nacional retiene el impuesto correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

LOS NÚMEROS QUE MÁS SE REPITEN EN EL MELATE SEGÚN LA IA

Al ser una de las loterías más populares, muchas personas buscan estrategias para aumentar sus posibilidades. Una de ellas consiste en analizar los números que más veces han salido en sorteos anteriores.

De acuerdo con un análisis realizado con inteligencia artificial, los números que más se han repetido son el 12, 29 y 44, cada uno con nueve apariciones, lo que equivale a un 3% de los sorteos revisados.

Otros números frecuentes incluyen el 4, 8, 13, 18, 19, 20, 25, 32, 35, 38, 42, 45, 53 y 55, con un promedio entre siete y ocho apariciones recientes, es decir, alrededor de un 2.33% a 2.67%.

Aun así, no hay que olvidar que el Melate es un juego de azar, y cada número tiene la misma probabilidad de salir en cada sorteo. Estas tendencias son meramente estadísticas y no garantizan resultados futuros.