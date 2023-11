¿Se puede devolver un carro recién comprado si tiene un defecto? Esto sabemos

Adquirir un automóvil, ya sea nuevo o usado, implica una inversión significativa en términos de tiempo y esfuerzo para la mayoría de las personas. Por ello, es esencial tomarse el tiempo necesario para comparar las diversas opciones que se ajusten a tu presupuesto y tomar la mejor decisión.

Sin embargo, ¿Qué sucede si, desafortunadamente, terminas comprando un vehículo con defectos? ¿Es posible devolverlo?

En el caso de adquirir un vehículo de una agencia, existen derechos que puedes ejercer, a diferencia de una compra entre particulares.

REGULACIONES

Aunque siempre existe un cierto riesgo al comprar un vehículo, cuando se trata de automóviles de agencia, los riesgos disminuyen debido a la existencia de mecanismos de defensa para los consumidores, como la Norma Oficial Mexicana NOM-160-SCFI-2003.

Según esta regulación, al concretar la compra, el vendedor tiene la obligación de proporcionarte:

Una factura , recibo o comprobante con los datos de la transacción.

, recibo o comprobante con los datos de la transacción. Información de contacto , como un número de teléfono, correo electrónico u otro medio para consultas y aclaraciones.

, como un número de teléfono, correo electrónico u otro medio para consultas y aclaraciones. Una garantía por escrito, con el sello y la firma del proveedor, en la que se especifiquen la vigencia, la cobertura, los términos y las condiciones.

por escrito, con el sello y la firma del proveedor, en la que se especifiquen la vigencia, la cobertura, los términos y las condiciones. Un contrato que muestre el nombre de la comercializadora y su razón social, así como las especificaciones del equipo y los accesorios.

que muestre el nombre de la comercializadora y su razón social, así como las especificaciones del equipo y los accesorios. La ubicación y la fecha de entrega del vehículo, así como las formas de pago.

¿SE PUEDE DEVOLVER UN CARRO RECIÉN COMPRADO?

La respuesta rápida es sí. Sin embargo, la posibilidad de devolver un automóvil recién comprado en México depende de las condiciones establecidas en el contrato.

Ten en cuenta que la agencia puede querer brindarte una experiencia excepcional y, a través de, por ejemplo, una minuciosa limpieza, podría estar ocultando algunos problemas.

En caso de que no se cumplan las condiciones acordadas, simplemente no aceptes el vehículo y solicita el reemplazo de la unidad o su reparación. Es posible que el cambio no sea inmediato, pero la empresa debe proporcionarte un documento firmado en el que se comprometa a entregar lo que prometió.

Si ya recibiste el automóvil y comienzas a notar un defecto dentro de las primeras horas o días, también hay una solución, sin embargo, es importante destacar que la empresa generalmente optará por ofrecer la reparación en lugar de la devolución del dinero, ya que se aplicará la garantía.

No obstante, si el mismo componente se daña nuevamente dentro de los 90 días posteriores a la reparación, la agencia deberá reemplazar la pieza por una nueva.

REEMBOLSO

Si consideras que el defecto es tan grave que no vale la pena la reparación o que pone en riesgo tu seguridad, tienes el derecho de exigir el reembolso del pago. Si este derecho te es negado, puedes acudir a la Profeco para iniciar un proceso de conciliación.

Como comprador, dispones de 90 días para devolver el automóvil al distribuidor, pero es importante tener en cuenta que, si estás pagando el automóvil a crédito, no podrás solicitar la devolución total del dinero, ya que, técnicamente, el carro aún no te pertenece, sino que pertenece a la financiera.